Où est Odile Ahouanwanou ? La piste d’une disparition volontaire est privilégiée par le procureur de la République

Cette athlète franco-béninoise de 33 ans licenciée au Stade Sottevillais et spécialiste de l’heptathlon, n’a pas donné signe de vie depuis le 10 septembre, après avoir déposé le matin même son enfant chez l’assistante maternelle à Sotteville-lès-Rouen. Elle a été localisée pour la dernière fois à Neufchâtel-en-Bray.



Dès le signalement de cette disparition, et dans la mesure où elle présentait un caractère inquiétant, une enquête a été ouverte aux fins de recherche de Mme Ahouanwanou, et confiée à la direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime, a indiqué le procureur de la République, dans un communiqué publié ce mercredi en fin d’après-midi.