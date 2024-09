Dimanche 27 octobre : Conches-en-Ouche célèbre la pomme, le cidre et le fromage

L'Eure, terre fertile par excellence, se prépare à célébrer la saison des récoltes avec sa traditionnelle Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, le dimanche 27 octobre prochain.



Au cœur de l'arboretum de Conches-en-Ouche, un rendez-vous incontournable pour les gourmands et les amateurs de traditions. Dégustations de pommes, de cidre et de fromage, expositions, jeux traditionnels, concours régionaux autour du cidre, du miel, du pain d'épices, et démonstrations de brassage et de pressage à l'ancienne rythmeront la journée. Les producteurs locaux partageront leur savoir-faire au rythme de la musique et des activités folkloriques.