Yvelines. Une vidéo sur TikTok permet de démasquer un faux policier à Fontenay-le-Fleury

Le mis en cause s'est présenté spontanément au commissariat de Plaisir le 5 septembre. Il a immédiatement reconnu les faits, expliquant que ces "contrôles" étaient simplement destinés à s'amuser. Il a affirmé avoir rencontré ses deux complices la veille en boîte de nuit et les avoir informés à chaque fois que ces "contrôles" n'étaient pas réels.



Le jeune homme, inconnu des services de police et bien inséré socialement, a été présenté à un délégué du procureur à l'issue de sa garde à vue. Une enquête est en cours pour identifier ses deux complices et établir s'il y a d'autres victimes.