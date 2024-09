Trois policiers blessés suite à une embrouille entre deux conducteurs à Rouen

Au même moment, un homme se présente sur les lieux et récupère deux rétroviseurs cassés. Il s'agit du conducteur de la voiture impliquée. Ce dernier donne une version bien différente des faits. Selon lui, le scooter circulait dans une voie réservée aux bus, aurait donné un coup de pied dans sa voiture et brisé les rétroviseurs, puis se serait arrêté devant lui à un feu rouge et l'aurait alors menacé.



Alors que les policiers tentaient de démêler les explications des deux conducteurs, le scootériste, manifestement énervé et virulent, s'en est pris une nouvelle fois à l'automobiliste et a tenté de le frapper.



Face à la tournure des événements, les forces de l'ordre ont dû appeler des renforts pour interpeller l'individu, qui a été rejoint par son jeune frère notamment, tout aussi agressif.