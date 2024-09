Feu dans une scierie à Val d'Orger, près de Fleury-sur-Andelle : deux personnes relogées

Quelque trente-cinq sapeurs-pompiers ont été engagés en raison des risques importants de propagation. La reconnaissance sur place a permis d'établir qu'il s'agissait d'un feu couvant dans le plancher en bois de la scierie d'une surface de 700 m², située elle-même dans un bâtiment de 1 000 m² comprenant par ailleurs un garage, un salon de coiffure et quatre logements. Les secours ont dû procéder à des opérations de dégarnissage et à la ventilation des lieux.



Un appartement et un local technique ont été sérieusement endommagés. Deux personnes ont été relogées provisoirement par des membres de leur famille.



L'intervention des sapeurs-pompiers s'est terminée vers 3 heures ce samedi matin.