Rénovation de l'A29 entre Quetteville et La Rivière-St-Sauveur : la circulation modifiée pendant un mois et demi

La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) annonce la rénovation des chaussées de l'autoroute A29, dont elle est concessionnaire, entre la barrière de péage de Quetteville et la sortie n°3 La Rivière-St-Sauveur (Calvados), dans les deux sens de circulation. Les travaux débuteront le lundi 23 septembre et dureront un mois et demi.



Ce chantier, d'un investissement de plus de 2,8 millions d'euros, s'inscrit dans le programme d'entretien des infrastructures du groupe Sanef. Il vise à garantir la pérennité du réseau autoroutier et à améliorer la sécurité et le confort des conducteurs.