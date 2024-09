Yvelines. Deux cambrioleurs interpellés après le vol d'une broche sertie de diamants à Chatou

Lors de la palpation des suspects, les policiers ont retrouvé une broche sertie de diamants et une montre à gousset, deux bijoux dont la valeur totale est estimée entre 15 000 et 20 000 euros. Un sac trouvé en leur possession contenait également d’autres objets, actuellement en cours d’inventaire, qui pourraient appartenir à d’autres victimes.



Les deux suspects, âgés de 17 et 29 ans et sans domicile fixe, ont été placés en garde à vue pour vol avec effraction. L’enquête est en cours pour déterminer l’étendue de leurs agissements et identifier d’éventuelles autres victimes.