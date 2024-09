Seine-Maritime : dix pavillons évacués à cause d'une fuite de gaz à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont mis en place une procédure renforcée de sécurité. Deux lances à incendie ont été déployées en protection, un périmètre de sécurité de 50 mètres a été établi et les 10 pavillons adjacents ont été évacués. La rue Jean Moulin a été coupée à la circulation le temps de l'intervention et de la remise en état de l'installation qui devrait durer jusqu'à 18 h 30.



Vingt-quatre abonnés, dans l'immédiat, sont dans privés de gaz, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).