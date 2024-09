Yvelines. Deux jeunes interpellés en flagrant délit aux Mureaux pour trafic de stupéfiants

Deux jeunes de 18 ans ont été interpellés pour trafic de stupéfiants dans le quartier des Giroflées aux Mureaux (Yvelines) dans la soirée d’hier, mardi 17 septembre, vers 22 heures.



Les policiers de la Brigade spécialisée de terrain (BST), assistés par deux équipages de la Brigade anti-criminalité (BAC), ont procédé, vers 22 heures, à une visite des caves d'un immeuble situé à proximité d'un point de deal connu. Sur place, ils ont surpris deux individus en train de conditionner des produits stupéfiants pour la revente.



Les deux suspects ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue. Une demi-savonnette et 90 pochons de résine de cannabis ont été saisis lors de l'opération, ainsi qu'un couteau ayant servi à découper la drogue.



Une enquête a été ouverte pour déterminer l'étendue de leur trafic et identifier d'éventuels complices.