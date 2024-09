Autoroute A13 : le demi-diffuseur d'Heudebouville, équipé du péage en flux libre, inauguré ce matin

Inauguration en grandes pompes ce lundi 16 septembre sur l'autoroute A13, où les représentants de la Région Normandie, de la Communauté d'agglomération Seine-Eure et de Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) ont coupé le ruban inaugural du demi-diffuseur n°18 situé à Heudebouville (Eure). En présence du préfet de l'Eure, Simon Babre, cet aménagement très attendu représente un investissement global de 13 millions d'euros.



Déclaré d'utilité publique en octobre 2021, ce projet a consisté à créer deux nouvelles bretelles orientées vers Rouen, complétant ainsi les accès existants depuis et vers Paris. Les travaux initiés en février 2022 se sont achevés en juin 2024, permettant désormais une meilleure fluidité sur les voies secondaires et d'améliorer la sécurité des habitants des communes traversées par les RD6155 et RD6015.