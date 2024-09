Seine-Maritime. Un camion nacelle se renverse à Elbeuf, deux ouvriers légèrement blessés

Un accident s'est produit ce mercredi après midi sur le site de l’espace Benjamin Franklin, à Elbeuf (Seine-Maritime) impliquant un camion nacelle. Le véhicule s'est renversé sur le côté lors d'une manœuvre à huit mètres de hauteur, alors que deux ouvriers étaient présents dans la nacelle.



Le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d'Elbeuf s'est rendu sur place pour prendre en charge les victimes. Les deux ouvriers, âgés de 41 et 55 ans, ont été classés blessés légers par le médecin urgentiste. Ils ont été transportés au centre hospitalier des Feugrais d'Elbeuf pour des examens complémentaires et des soins.



Le maire d'Elbeuf s'est rendu sur les lieux de l'accident pour s'enquérir de la situation et apporter son soutien aux victimes et aux équipes de secours.



L'enquête en cours devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de l'accident.