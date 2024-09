Yvelines. Il est interpellé pour tentative d'homicide sur un policier municipal lors d'un refus d'obtempérer au Chesnay

Le policier municipal, blessé à la tête (plaie saignante) et initialement inconscient, a été pris en charge par un médecin du SAMU puis transporté en urgence relative à l'hôpital André-Mignot de Versailles. Son pronostic vital n'est plus engagé.



Le conducteur, un homme de 23 ans domicilié à Meaux (Seine-et-Marne), a été placé en garde à vue. Une enquête pour refus d'obtempérer, tentative d'homicide et détention de produits stupéfiants a été ouverte. Elle devra notamment déterminer les circonstances précises des faits et s’il s’agit d’un acte prémédité.