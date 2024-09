Saint-Valéry-en-Caux : un homme de 59 ans retrouvé décédé au pied d'une falaise

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce vendredi sur la commune de Saint-Valéry-en-Caux suite à la découverte d'une personne inconsciente au pied d'une falaise. À l'arrivée des secours, le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) a constaté le décès de l'homme, âgé de 59 ans.



La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage et a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort. Les investigations se concentreront notamment sur les circonstances du décès et sur la possibilité d'une chute accidentelle, d'un malaise, voire d'un suicide.