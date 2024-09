Journées européennes du patrimoine : la préfecture de Rouen ouvre ses portes

La préfecture de la région Normandie et de la Seine-Maritime participe aux 41èmes Journées européennes du patrimoine en ouvrant ses portes au public ce samedi 21 septembre de 10h00 à 17h00.



Les visiteurs pourront découvrir des lieux chargés d'histoire :



* La tisanerie

* Les grands salons

* La bibliothèque de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC)

* Le jardin des Augustines



Une exposition intitulée "Les femmes dans la Résistance" sera également accessible, retraçant les conséquences de l'Occupation et du régime de Vichy sur la condition féminine.



Des visites guidées seront organisées en continu tout au long de la journée, en fonction du flux du public.



Informations pratiques :



Les entrées s'effectueront uniquement par la grille de la cour d'honneur (rue de Lecat) entre 10h00 et 17h00.

Départ des visites guidées en continu, selon le flux du public.



Découvrez tous les sites ouverts à l'occasion des Journées européennes du patrimoine : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/50208221