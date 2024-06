Professionnels du déménagement : le travail illégal dans le collimateur en Seine-Maritime

Pour contrer ces pratiques, une convention nationale de lutte contre le travail illégal dans le secteur du déménagement a été signée en 2015 entre l’État et les organisations professionnelles et syndicales. Cette convention a été adaptée en Normandie le 1ᵉʳ mars 2018 par un accord signé entre les parties concernées. Elle vise à renforcer la lutte contre le travail illégal par des opérations de contrôle, de surveillance, d’information et par un soutien aux actions en justice.



Comme le rappelle la préfecture, depuis 2018, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie, accompagnée par les forces de l’ordre et occasionnellement par l’inspection du travail ou l’Urssaf, mène des contrôles réguliers sur les routes et auprès des entreprises de déménagement.