Feu de friteuse à Bonsecours : une maman et ses deux enfants légèrement intoxiqués

Un feu de friteuse est à l'origine d'un départ de feu dans un appartement, rue Camille Saint-Saëns à Bonsecours, près de Rouen (Seine-Maritime).



Les sapeurs pompiers sont intervenus vers 13h10 et ont pris en charge une femme et deux de ses enfants, le troisième étant à l'école. Après examen, il s'est avéré que les trois victimes avaient été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont été transportés au CHU Charles-Nicolle, à Rouen.



La famille va devoir être relogée provisoirement.



L'intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers et quatre véhicules de secours.

infoNormandie