Tué à coups de couteau à Rouen : le meurtrier présumé présenté ce soir à la justice

Rapidement sur les lieux, les policiers ont interpellé un suspect en raison de traces de sang qu'il avait sur lui. Agé de 27 ans, il a été placé en garde à vue et auditionné avant d'être mis hors de cause. Il s'agissait un ami de la victime.



L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Les policiers disposaient du signalement de l'auteur des coups de couteau. C'est ainsi que la nuit suivante, celle du samedi 2 au dimanche 3 avril, un équipage de la brigade anticriminalité en patrouille sur les Hauts-de-Rouen, a remarqué un homme dont la description correspondait à celui recherché. Le suspect, alcoolisé, a été interpellé et placé en garde à vue.



Il devrait être déféré en fin de journée au palais de justice de Rouen.