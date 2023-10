Stupéfiants. Le trafiquant solitaire de Canteleu, près de Rouen, empochait 2700 € par mois : 8 mois de prison avec sursis

Le lendemain matin (mardi 10 octobre), une nouvelle surveillance est mise en place par la BAC et l'unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine de la sûreté départementale. Il s'agit cette fois de procéder à l'interpellation, à 11h50, du revendeur qui a été identifié entre-temps, un jeune homme de 22 ans. Un client est en même temps appréhendé.



Le trafiquant supposé est alors en possession de 40 grammes de résine de cannabis, 20 grammes de cocaïne, 100 grammes d'héroïne et d'un peu moins de 400 euros en petites coupures.