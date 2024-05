Six touristes bloqués au Trou à l’homme à Étretat secourus ces dernières heures

Trois touristes ont été secourues par les sapeurs-pompiers ce mercredi 1er mai en début d’après-midi à Étretat (Seine-Maritime).



Isolées par la marée au niveau du Trou à l’homme, une des victimes a été récupérée à bord d’une embarcation, les deux autres ont été héliportées par Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile. Les victimes ont été examinées sur place par les secours. Saines et sauves, elles ont été laissées sur place.



Hier, mardi 30 avril. dans la matinée, trois personnes avaient déjà été secourues au même endroit après s’être retrouvés bloquées par la montée de la mer.



Alerté par un témoin, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76) a engagé un bateau léger de sauvetage et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Les trois touristes récupérées saines et sauves ont été déposées à terre..