Le Havre : victimes d’un incendie, trois adultes et trois enfants relogés par la mairie

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mercredi soir au Havre, avenue Emile-Dupont, pour un incendie au sein d’une maison habituelle.



À leur arrivée sur les lieux, vers 20h20, ils ont été confrontés à un feu dans le garage de 25 m2 environ d’un pavillon de deux étages. Une lance à incendie a été déployée.



Les sept occupants ont évacué le pavillon pour se mettre en sécurité, dans l’attente de l’intervention des pompiers.



A 22 heures, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) précisait que le feu était éteint, et que les secours procédaient au déblai et dégarnissage.



Aucune victime n’est à déplorer. Une famille composée de trois adultes et trois enfants va être relogée par la mairie.



Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins.