InfoRoute. Autoroute A14 et bretelles fermées dans les deux sens de 21h30 à 5h du 27 au 31 mai

Durant quatre nuits, du lundi 27 au vendredi 31 mai, entre 21 h 30 et 5 h, l'autoroute A14 reliant La Défense et Orgeval (Yvelines) sera fermée dans les deux sens de circulation, annonce le groupe Sanef. Une opération de maintenance du tunnel est en effet programmée.



Ces travaux d’entretien vont nécessiter la fermeture des bretelles d’entrée Chambourcy (n°6.a) vers Paris et vers Rouen et des bretelles d’entrée Poissy/RD30 (n°6.b) et Mantes-ouest/RD113 (n°13) vers Paris.



Des itinéraires de déviations seront alors mis en place.