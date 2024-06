Eure. Sortie de route sur l’A13 : deux blessés graves, dont une fillette de 4 ans, héliportées au CHU de Rouen

La conductrice, âgée de 46 ans et une petite fille de 4 ans, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers de Gaillon et de Louviers, avant d’être examinées sur place par le médecin du SMUR. Classées toutes deux en urgence absolue, les deux victimes ont été évacuées, médicalisées, à bord de deux hélicoptères, viking76 et Viking28, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



La voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence ont été neutralisées le temps des opérations de secours. L’accident n’a pas impacté davantage la circulation sur l’A13.