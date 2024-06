Trois maisons mitoyennes endommagées par un mystérieux incendie à Beaumont-le-Roger (Eure)

Un incendie mystérieux s’est déclaré cette nuit de mercredi à jeudi rue du Château a Beaumont-le-Roger, dans l’Eure. Trois maisons disposées en bande ont été endommagées par les flammes. Elles étaient en cours de réhabilitation, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 2 heures du matin. Sur place, ils ont constaté la propagation du feu par les toitures. Trois lances à incendie ont été mises en action permettant ainsi de maîtriser dans un premier temps le sinistre puis de le circonscrire.



Le travail des soldats du feu a consisté ensuite au dégarnissage et au déblai des parties brûlées. Des opérations qui se sont terminées ce matin vers 8 heures et qui ont mobilisé vingt-deux sapeurs-pompiers.



Aucune victime n’est à déplorer.



Une enquête destinée à déterminer l’origine du départ de deux a été ouverte par la gendarmerie.