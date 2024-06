Une vaste escroquerie mise au jour en Seine-Maritime : plusieurs dizaines de millions d'euros de préjudice

Avant-hier, mercredi 12 juin, sous l’autorité du magistrat, une vaste opération judiciaire a été menée dans sept départements de la moitié nord de la France. Au total, cette opération a mobilisé une centaine d’enquêteurs de la gendarmerie, du GIR, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment ceux de la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime, assistés de spécialistes en investigations numériques.



Les perquisitions effectuées dans les différentes agences et aux domiciles des dirigeants ont permis de saisir près de 3 millions d'euros d’avoirs criminels, plus de 100 tablettes numériques, 14 montres de luxe, des pièces de collection ainsi que plusieurs dizaines de chèques-cadeaux. Des effets vestimentaires et des cartes professionnelles à l’effigie de fournisseurs d’énergie ont aussi été retrouvés. Des supports numériques et des documents ont été saisis afin d’être exploités par les enquêteurs.



Les investigations se poursuivent pour préciser les responsabilités pénales des auteurs de ces pratiques.