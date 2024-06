Le tunnel de la Grand’Mare à Rouen fermé dans les deux sens durant quatre nuits, à partir de lundi

Cette maintenance préventive comprend la vérification des l’ensemble des équipements de sécurité, en particulier les caméras, barrières automatiques, feux d’affectation de voie, systèmes de communications des issues de secours, fonctionnement de la surpression des sas de secours.



Sont concernés également le nettoyage de la signalétique au sol et les accès aux issues de secours, le contrôle des cellules hautes tension, le bon basculement entre les armoires électriques.



« Pour assurer une parfaite sécurité des usagers et être en conformité avec la réglementation, les maintenances préventives sont au nombre de 12 interventions de nuit par an sous forme de 3 campagnes de quatre nuits », indique la DIRNO.