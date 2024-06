Rouen. La victime repousse ses agresseurs qui tentent de lui arracher sa chaîne de cou

Par chance, la victime, "choquée et essoufflée" relate une source policière, a raconté ce qui venait de lui arriver à des policiers de la brigade motocycliste qui étaient en patrouille dans le secteur. Il a pu leur fournir le signalement des agresseurs et leur direction de fuite, vers la rue Parmentier.



Forts de ces renseignements, les policiers ont rapidement repéré les mis en cause dans la rue de la Libération. Les deux suspects ont été interpellés, l'un rue Parmentier à Rouen, l'autre avenue Jean-Jaurès au Petit-Quevilly. Âgés respectivement de 22 et 30 ans, et originaires du Petit-Quevilly et de Rouen, ils ont été placés en garde à vue pour "tentative de vol en réunion".