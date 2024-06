A Rouen, blessée grièvement de plusieurs coups de couteau, son mari est interpellé pour tentative d'homicide

Sur place, les sapeurs-pompiers et le SMUR ont découvert une femme dans un état grave, portant des plaies saignantes au niveau du cou, des mains et de l'abdomen. Médicalisée sur place, elle a été transportée, en urgence absolue, vers le CHU.



Le mari de la victime, un homme âgé de 63 ans, a été interpellé par la police après avoir établi que la quinquagénaire avait été frappée par son conjoint, armé d'un couteau, lors d'une violente dispute. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire.