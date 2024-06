« Ça Sonne à la Porte »... 19 artistes à l'affiche du festival de musiques actuelles ce week-end à Grossoeuvre (Eure)

La 17ᵉ édition du festival « Ça Sonne à la Porte » se déroule les samedi 8 et dimanche 9 juin à Grossœuvre (Eure). Il avait accueilli 25 000 festivaliers l’an dernier.



Ça Sonne à la Porte est placé cette année encore sous le signe de l’éclectisme musical (soul, pop, rock, électro, funk… ) et continue d’incarner la diversité artistique comme la découverte musicale. À l'affiche cette année : 19 artistes, 2 scènes, 120 bénévoles…



Au fil des années, ce festival, dont l'entrée est gratuite, est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier estival dans l’Eure, réunissant aussi bien des talents nationaux et internationaux que des artistes locaux émergents.



Cette année, le public pourra découvrir des groupes régionaux comme les Ébroïciens Metro Verlaine, le rappeur rouennais Jean, et des artistes à la renommée internationale tels que Electro Deluxe, Do It Later ou encore Stuck in the Sound.