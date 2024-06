Yvelines. En défaut de permis et d’assurance, il refuse de s’arrêter à un contrôle de police à Limay

Refusant d’obtempérer, il a pris la fuite en direction en direction de la zone commerciale de Limay, poursuivi par les policiers. Il a finalement été intercepté avenue du Val, sans difficulté.



Lors du contrôle, il s’est avéré que le jeune homme conduisait sans être titulaire du permis et sans assurance. Outre ces infractions, et le refus d’obtempérer, il a fait l’objet d’une procédure pour détention et usage de produits stupéfiants.