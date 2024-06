Yvelines. Pour se vanter sur les réseaux sociaux, il tente de voler un deuxième bus !

Interpellé, il a été remis aux services de police qui l’ont placé en garde à vue au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine..



Selon une source policière, le mis en cause était déjà venu il y a moins d’un mois dans cet entrepôt Keolis et était reparti au volant d’un bus articulé sans attirer l’attention. Le véhicule avait été retrouvé à Paris, quelques jours plus tard.