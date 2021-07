Le Havre : entièrement nue et alcoolisée, la sexagénaire tente de tenir tête aux policiers

Derrière sa porte, la femme insulte les fonctionnaires de tous les noms d’oiseaux et leur demande « de dégager ». Toujours très excitée, elle ouvre sa porte puis la referme. Elle exhibe alors un couteau dans chaque main et essaie d’en porter des coups aux gardiens de paix.



La scène a assez duré : à l’aide de leurs matraques télescopiques de défense, les policiers parviennent à la désarmer et à la neutraliser.



La sexagénaire, revêtue d’une couverture pour cacher sa nudité, est emmenée au commissariat central où elle est placée en cellule de dégrisement. Ce matin elle était toujours en garde à vue.