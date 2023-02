Frappés à coups de poing au visage à Evreux : deux blessés, un suspect en garde à vue

Grâce au signalement fourni par le jeune homme, les recherches permettent de retrouver et d'interpeller le suspect rue Joséphine. Agé de 25 ans et demeurant à Mesnil-sur-l'Estrée, dans le sud de l'Eure, il est conduit au commissariat pour être entendu après dégrisement (Il a près de 0,60 d'alcool dans le sang) sur le déroulement et le mobile des faits.



Un autre homme, âgé de 21 ans, qui accompagnait la victime, s'est présenté un peu plus tard à l'hôtel de police pour signaler avoir reçu un coup de poing au visage du mis en cause.



L'auteur des violences était toujours en garde à vue ce vendredi soir.