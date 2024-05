Au Havre, un feu de poubelles se propage à un balcon, trente locataires mis en sécurité

Les sapeurs-pompiers ont été confrontés ce dimanche après-midi, vers 16 h 30, à un départ de feu dans un immeuble de l'avenue du Mont-Gaillard au Havre (Seine-Maritime). Il s'agissait d'un feu de poubelles sous une voute, qui s'est propagé au balcon d'un appartement du premier étage. Une trentaine de locataires a évacué les lieux spontanément, sans attendre l'arrivée des secours.



Le feu a été circonscrit au moyen d'une lance à incendie. Aucune victime n'est à déplorer et aucun relogement à prévoir, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), qui a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers avec six engins. L'intervention, qui outre extension a nécessité des relevés de mesures (recherche de monoxyde de carbone) et la ventilation des lieux, a duré 1 h 30 environ,