Fausse alerte à la prise d'otage à Darnétal, près de Rouen : un adolescent de 15 ans en garde à vue

Les hommes de la brigade anti-criminalité, lourdement armés et entraînés à ce type de situation, ont d'abord procédé à une reconnaissance des lieux, puis sont entrés le plus discrètement possible dans le gymnase. A leur grand étonnement, ils n'ont rien remarqué de particulier si ce n'est la présence de sportifs à l'entraînement. En résumé : pas de preneur d'otage et aucune personne en danger.



Constatant qu'il s'agissait d'une fausse alerte, les autorités ont levé le dispositif au bout d'une petite heure.



Une enquête avait été ouverte afin d'identifier et d'interpeller le ou les auteurs de cette fausse alerte, transmise par un message (écrit ou vocal) via un téléphone portable ou un ordinateur. Le « 114 » qui traite les cas d’urgence est en liaison avec tous les services de secours : SAMU, police et gendarmerie, sapeurs-pompiers.