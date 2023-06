Deux blessés dans un accident grave entre un camion toupie et une voiture à Saint-Martin-du-Manoir

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur le lieu d'accident de la circulation, ce vendredi un peu après 14h30, côté de Gournay à Saint-Martin-du-Manoir, près de Montivilliers. Un camion toupie et un véhicule de tourisme sont entrés en collision, faisant trois victimes : une femme blessée grave médicalisée par le SMUR du Havre, un homme blessé léger et un homme indemne.



Quinze sapeurs-pompiers sont sur place avec six véhicules de secours routiers.



Plus d'infos à venir