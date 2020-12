Vol par fausse qualité : une femme de 95 ans victime de deux inconnus à Sotteville-lès-Rouen

Quelque peu méfiante, la nonagénaire répond sur le pas de la porte entre-baillée qu'elle n'a pas eu de calendrier et qu'il n'y a aucune fuite d'eau chez elle ! « Je vais appeler la police », lance alors la vieille dame.



A cet instant, le soi-disant employé profère des insultes à son égard (" ferme ta g....) et pénètre de force dans le logement. Il ouvre des tiroirs, les fouille sommairement et s'empare finalement d'un porte-monnaie posé sur la table de la salle de séjour avant de prendre la fuite avec son complice.