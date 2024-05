Eure. Un sexagénaire réanimé par les pompiers après une sortie de route au Fidelaire

Le sexagénaire a été réanimé par les sapeurs-pompiers de la Neuve-Lyre et de la Barre-en-Ouche et emmené, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. Il a été médicalisé par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Selon les premières constatations, l’automobiliste aurait perdu le contrôle de sa voiture pour une raison que l’enquête de gendarmerie va devoir établir