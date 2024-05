Homme tué à Louviers : le policier a tiré dans les conditions prévues par la loi, estime le procureur d'Evreux

Les forces de l'ordre avaient été appelées à intervenir dans le quartier de Maison Rouge à Louviers dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai, vers 1 h 30 du matin au domicile d'un couple, suite à des violences conjugales. Le conjoint s'en était pris violemment à sa compagne.



En voulant s'interposer pour prendre la défense de sa belle-sœur, le frère du mis en cause avait reçu un coup de couteau, au niveau du visage, provoquant une plaie saignante allant de la bouche à l'oreille. « Son pronostic vital, d'abord engagé, ne l'est plus aujourd'hui, mais il restera défiguré et gardera des séquelles », selon le procureur.