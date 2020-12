Deux personnes âgées délestées de leurs bijoux par des usurpateurs, à Rouen et Mont-Saint-Aignan

Confiante, l’octogénaire fait entrer les deux hommes. Mais tandis que l’un d’eux s’arrange pour détourner son attention en discutant avec elle dans le salon, le complice fouille sa chambre et fait main basse sur des bijoux (un collier-pendentif et des boucles d’oreilles) et une carte bancaire.



Les deux usurpateurs, âgés d'une quarantaine d'années, quittent les lieux en saluant poliment la retraitée et disparaissent précipitamment. La victime ne s'est rendu compte du vol que le lendemain. Elle a signalé les faits et fourni la description des auteurs aux services de police.



L’enquête a été confiée à la sûreté départementale.