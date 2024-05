Le Havre : deux policiers blessés lors d’un rodéo sauvage à Caucriauville

Deux policiers ont été blessés lundi soir au Havre (Seine-Maritime), lors d’une intervention dans le quartier de Caucriauville où un rodéo sauvage était signalé.



Trois jeunes, chacun au guidon de motocross non homologuées, ont été repérés vers 20 heures en train de faire des wheeling (roue arrière) et autres prouesses pour le moins dangereuses pour eux-mêmes et les autres usagers. Un équipage de la brigade spécialisée de terrain est intervenue immédiatement pour faire cesser le rodéo.