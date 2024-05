Orages et inondations : les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus une quarantaine de fois

En Seine-Maritime, le Sdis76 fait état de seulement deux interventions pour des arbres tombés sur la voie publique.



Les deux départements normands étaient placés en vigilance orange « orages, pluie et inondations », mesure qui a été levée dans le courant de la nuit.



Depuis le début de l'épisode pluvieux mercredi matin, Météo France dit avoir relevé 20 à 40 mm sur un axe allant du Calvados à l'ouest de l'Eure-et-Loir, et même 40 à 55 mm sur le secteur est de l'Orne et Calvados, sud-ouest de l’Eure et nord-ouest Eure-et-Loir: 55 mm à Rueil (28), 50 mm à Breteuil (27), 42 mm à Damblainville (14), 43 mm à L'Aigle (61).