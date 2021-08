Victime d'un étouffement dans la rue, une femme sauvée par des policiers à Rouen

Les policiers sont rapidement sur place et constatent que la victime est inconsciente. Formés aux gestes de premiers secours, ils la placent en position latérale de sécurité (PLS) et commencent, avec l'aide d'une infirmière de passage, à lui pratiquer un massage cardiaque, tout en essayant de lui dégager les voies aériennes encombrées par des aliments.



Une équipe du SMUR arrivé à son tour et prend en charge la femme. Les secours parviennent à relancer le pouls de la quadragénaire qui peut alors être transportée au plus vite vers le CHU de Rouen. Le concours des motards de la Police nationale est demandé pour escorter l'ambulance des sapeurs-pompiers et du SMUR jusqu'à l'hôpital.



Selon les premiers éléments recueillis par les policiers, la femme, âgé de de 42 ans, se serait étouffée en mangeant un sandwich.