Trois roulottiers arrêtés au Havre : ils venaient de dégrader six véhicules

Trois adolescents de 14, 15 et 16 ont été placés en garde à vue ce jeudi matin au commissariat du Havre (Seine-Maritime). Ils sont soupçonnés d’avoir roulotté et dégradé six véhicules pour dérober les objets à l’intérieur.



Leur interpellation, en flagrant délit, a eu lieu vers 3h45, après qu’un équipage de la brigade anti-criminalité a été informé que des individus s’intéressaient aux voitures en stationnement dans le secteur de la rue Gustave-Brindeau et Auguste-Rispail.