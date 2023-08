Rouen : poursuivi par un policier à vélo, l'agresseur d'une personne âgée tente de se cacher dans une poubelle...

Les policiers courent derrière le mis en cause qui prend la direction de la rue François-Arago. Un des fonctionnaires a alors cette lumineuse idée d'emprunter le vélo d'un passant et se lance à la poursuite du fuyard : l'objectif est de le rattraper au plus vite. Place des Emmurées, l'individu tente désespérément de se cacher dans une poubelle, mais il ne parvient pas à entrer à l'intérieur. Il est alors interpellé en douceur.



La victime raconte aux policiers que l'individu a tenté à plusieurs reprises de lui arracher sa chaîne de cou en or. En s'opposant à lui, le septuagénaire a chuté au sol et s'est blessé légèrement aux coudes et aux genoux. Son agresseur est parvenu néanmoins à lui dérober le médaillon de sa chaîne et a pris la fuite.



Le voleur était toujours ce matin en garde à vue pour vol avec violences.