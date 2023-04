Evreux. Un septuagénaire succombe après un arrêt cardio-respiratoire dans un centre commercial

Un sepotuagénaire a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait à l'intérieur dui centre commercial du Grand Evreux, à Evreux (Eure).



Les secours sont intervenus, mardi 11 avril peu après 17 heures, pour un homme de 78 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime et ont tenté de la réanimer. En vain. Le décès a été déclaré sur place par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d'Evreux.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par les services de police.