Un poids-lourd embrasé près de Blangy-sur-Bresle : l'A28 fermée pendant trois heures ce mercredi matin

L'autoroute A28 a été fermée plus de trois heures ce mercredi matin, à partir de l'échangeur de la Vallée de la Bresle (Seine-Maritime) suite à l'incendie d'un poids-lourd au niveau de Bouillancourt-en-Séry (Somme). Il circulait dans le sens Rouen vers Abbeville.



Une quinzaine de sapeurs-pompiers et cinq engins de secours ont été envoyés sur place. A leur arrivée, le tracteur et la remorque de l'ensemble routier étaient totalement embrasés, précise le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76). Trois lances, dont une lance canon, ont été nécessaires pour éteindre le sinistre dont l'origine est indéterminée.



Le chauffeur du poids-lourd n'a pas été blessé. Outre le semi-remorque, la pelle mécanique qu'il transportait a été détruite par les flammes.



Une déviation a été mise en place à partir de Blangy-sur-Bresle, par la route départementale 928.