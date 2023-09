Un jeune homme reconnaît être l'auteur des menaces d'attentats dans des lycées et collèges de Seine-Maritime

Comme le rappelle le magistrat " cette semaine, le fonctionnement de nombreux établissements scolaires ou de formation professionnelle de l'agglomération rouennaise et de l'Eure a été gravement perturbé par des menaces d'attentat à connotations islamistes ".Quinze lycées (privés et publics) et collèges de Seine-Maritime et un centre de formation professionnelle (AFPA) de l'Eure ont été visés par des menaces d'attentats et alertes à la bombe. A chaque fois, ces établissements ont dû être évacués., insiste le procureur de Rouen.