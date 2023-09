Plusieurs établissements scolaires évacués après des alertes à la bombe dans la métropole de Rouen

Plusieurs lycées et collèges de la métropole de Rouen (Seine-Maritime) ont été victimes ce mardi en milieu de journée d’alertes à la bombe.



Sont concernés, selon nos informations, le lycée professionnel Grieu a Rouen, le lycée Fernand Léger à Grand-Couronne, le CFA Simone-Veil à Rouen et le le collège des Fontenelles à Rouen également.



Dans tous les cas, les établissements ont été évacués par sécurité et les services de police ont procédé à l’inspection des locaux pour une levée de doute.



Des messages « menaçant les élèves et les enseignants » ont été adressés par mail à chaque établissement en fin de matinée.



Au collège des Fontenelles, le principal a demandé aux parents de venir récupérer leurs enfants et a indiqué que les cours reprendront ce mercredi matin.