Rouen. La géolocalisation du téléphone permet de retrouver les auteurs d'un vol avec violences

Les faits ont eu lieu vers 2 h 30, rue Françoise-Dolto à Rouen. Un jeune homme est abordé par deux inconnus qui lui arrachent ses écouteurs des oreilles et exigent ensuite le téléphone. La victime s'y oppose, elle est alors frappée par ses agresseurs qui prennent la fuite avec les objets volés.



Alertée, une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur le lieu du vol, et recueille le signalement des auteurs. La géolocalisation du téléphone (un iPhone 12) permet de savoir que les agresseurs sont dans le secteur de la place du Vieux-Marché. De fait, les policiers repèrent deux individus, correspondant au signalement, qui se dirigent vers la rue du Gros-Horloge.



Lors du contrôle, l'un des suspects est trouvé en possession du téléphone et des écouteurs volés un peu plus tôt. Tous deux interpellés pour vol avec violences en réunion ont été placés en garde à vue.