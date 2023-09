Fausse alerte à la bombe à Evreux : le centre de formation pour adultes évacué en début d'après-midi

Branle-bas de combat suite à une alerte à la bombe en début d'après-midi, ce lundi 18 septembre, au centre de formation professionnelle des adultes (AFPA) situé rue Lakanal, dans la zone industrielle de la Madeleine à Evreux (Eure). Immédiatement, par mesure de précaution, la direction a fait évacuer l'établissement, soit plus de plus de deux-cents élèves et formateurs.



Un périmètre de sécurité a été établi par la police nationale et la police municipale. La rue Lakanal a été fermée à la circulation.



Les policiers ont procédé à une inspection en règle des moindres recoins, mais aucun objet suspect n'a été découvert. La levée de doute terminée, le centre de formation et les quelques entreprises impactées ont pu reprendre leur activité normale.



Une enquête a été ouverte par les services de police.